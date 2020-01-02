Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов выскаался про президента України Володимира Зеленском

Президент Володимир Зеленський привітав українців з Новим роком 13-хвилинним роликом, під час якого встиг використати не тільки українську, але й кримськотатарську, угорську та російську мови.

Як повідомляє Politeka.net, скандальний топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов прокоментував звернення Зеленського у своєму Twitter, а також згадав ходу на честь дня народження Степана Бандери.

Нагадаємо, в середу, 1 січня, в Києві пройшла смолоскипна хода на честь дня народження Степана Бандери – одного із засновників і лідерів Організації українських націоналістів.

«Почитав «оппов», які у захваті від промови Зе, а чому вони мовчать про сьогоднішню ходу бандерівців? Не спустили темник?», - поцікавився єхидний Соловйов.

Якщо Соловйов шукав підтримку у користувачів мережі, то тут його чекало розчарування. Коментатори під його постом накинулися з критикою на топ-пропагандиста Кремля. Примітно, що більшість з них були росіянами.

«Володимира Соловйова не цікавить ні новорічне звернення Путіна, ні передноворічне, ні післяноворічний стан справ у Росії, а тільки виключно Україна. А це означає, що все шоу пропагандиста знову будуть засноване на українській тематиці. Інших тем для росіян немає, на жаль», «А що-ж ти мовчиш, що у нас портрети вусатого упиря Сраліна носять? Команди не було. Хороший песик, знає, на кого хвіст пружинити», «Інших тим у Володимира для нас немає! І цей чел щось там про темники лепече!».

Нагадаємо, що пропагандист Соловйов отримав "по Путіну" за образи Зеленського