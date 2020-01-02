Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев выскаался о президенте Украины Владимире Зеленском

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом 13-минутным роликом, во время которого успел использовать не только украинский, но и крымскотатарский, венгерский и русский языки.

Как сообщает Politeka.net, скандальный топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев прокомментировал обращение Зеленского в своем Twitter, а также вспомнил шествие в честь дня рождения Степана Бандеры.

Напомним, в среду, 1 января, в Киеве прошло факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры – одного из основателей и лидеров Организации украинских националистов.

«Почитал «оппов», восторгающихся речью Зе, а почему они молчат о сегодняшнем шествии бандеровцев? Не спустили темник?», - поинтересовался ехидный Соловьев.

Если Соловьев искал поддержку у пользователей сети, то тут его ожидало разочарование. Комментаторы под его постом набросились с критикой на топ-пропагандиста Кремля. Примечательно, что большинство из них были россиянами.

«Владимира Соловьева не интересует ни новогоднее обращение Путина, ни предновогоднее, ни посленовогоднее состояние дел в России, а только исключительно Украина. А это означает, что все шоу пропагандиста опять будут основаны на украинской тематике. Других тем для россиян нет, увы», «А что-же ты молчишь, что у нас портреты усатого упыря Сралина носят? Команды не было. Хороший песик, знает, на кого хвост пружинить», «Других тем у Владимира для нас нет! И этот чел что-то там про темники лепечет!».