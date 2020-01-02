Російський політик Володимир Жириновський, якого вітчизняні ЗМІ прозвали "блазнем Путіна", в черговий раз зробив шалену заяву порадивши, що необхідно зробити в найближчому майбутньому в РФ
Як повідомляє Politeka.net, у своєму Телеграм-каналі одіозний політик Володимир Жириновський закликав випустити китайського вченого-генетика Хе Цзянькуя, якого засудили на три роки, а також дозволити в РФ робити клонів.
Нагадаємо, суд визнав вченого-генетика винним у здійсненні редагування генів людських ембріонів, в результаті чого на світ з'явилися три дитини з редагованою ДНК.
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Політик вважає це «величезним проривом у медицині».
«Це не злочин, а величезний прорив у медицині, це велике досягнення», - вважає несамовитий політик.
Крім того, скандальний політик закликав зняти всі обмеження на дослідження клонування і модифікації генів в РФ.
«Ми повинні зняти всі обмеження на дослідження клонування і модифікації генів - за цим майбутнє», - підсумував скандальний Жириновський.
Також раніше повідомлялося, що Жириновський часто роблять скандальні заяви, які вражають своїми цинізмом і єхидством. Крім того, він відомий українофоб і любитель агресивної політики. Цього разу під його гарячу руку потрапила Білорусь.
Так, під час прямого ефіру на каналі РФ «Росія 24» Жириновський закликав владу окупувати Білорусь.
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