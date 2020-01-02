Російський політик Володимир Жириновський, якого вітчизняні ЗМІ прозвали "блазнем Путіна", в черговий раз зробив шалену заяву порадивши, що необхідно зробити в найближчому майбутньому в РФ

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Телеграм-каналі одіозний політик Володимир Жириновський закликав випустити китайського вченого-генетика Хе Цзянькуя, якого засудили на три роки, а також дозволити в РФ робити клонів.

Нагадаємо, суд визнав вченого-генетика винним у здійсненні редагування генів людських ембріонів, в результаті чого на світ з'явилися три дитини з редагованою ДНК.

Політик вважає це «величезним проривом у медицині».