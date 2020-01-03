Скандальний російський політик Володимир Жириновський, який постійно виявляє свої украинофобні ідеї і вражає абсолютно дикими витівками, продовжує говорити гидоту про Україну

Так, під час прямого ефіру пропагандистської телепередачі "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим", яку транслюють на телеканалі "Росія 1" він знову почав погрожувати українцям.

Скандальний політик сказав, що без нормальних відносин з Російською Федерацією нібито Україна може втратити частину своїх територій. Їх заберуть чотири країни.

"Якщо вони відмовляються від нашого газу, від відносин з Росією, то вони закреслюють себе. Це американцям і потрібно. Поляки із задоволенням відітнуть пів-України, і австрійці, і угорці, і румуни", - висловився несамовитий політик, вражаючи своїм неадекватством.

Також раніше повідомлялося, що скандальний політик закликав зняти всі обмеження на дослідження клонування і модифікації генів в РФ.

"Ми повинні зняти всі обмеження на дослідження клонування і модифікації генів - за цим майбутнє", - підсумував скандальний Жириновський.

Нагадаємо, що пропагандист Соловйов отримав "по Путіну" за образи Зеленського