Жириновський не зміг втримати своїх емоцій, щоб не пригрозити кожному американцеві

Одіозний російський політик Володимир Жириновський вразив черговими безглуздими заявами

Американська авіація завдала ракетного удару по об'єктах, які знаходяться неподалік від аеропорту Багдада, в результаті чого загинув командувач спецпідрозділом Корпусу вартових ісламської революції «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймані.

Цю подію не залишив без своєї уваги одіозний російський політик Володимир Жириновський. Як повідомляє Politeka.net, у своєму Телеграм-каналі він пригрозив американцям через ліквідацію генерала Касем Сулеймані.

Російський політик порадів, що тепер Америка провокує на відповідну реакцію не тільки Іран, але і всіх представників шиїтського об'єднання.

До всього іншого, скандаліст пригрозив, що в світі почнуться масові вбивства американців.

«Тепер у різних куточках планети можуть статися вбивства американців. Їх можуть вчинити з помсти за вельми популярного не тільки в Ірані, але взагалі серед шиїтів генерала», почав погрожувати несамовитий Жириновський.

Також раніше повідомлялося, що скандальний російський політик Володимир Жириновський, який постійно виявляє свої украинофобні ідеї і вражає абсолютно дикими витівками, продовжує говорити гидоту про Україну.