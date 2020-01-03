Одіозний російський політик Володимир Жириновський вразив черговими безглуздими заявами
Американська авіація завдала ракетного удару по об'єктах, які знаходяться неподалік від аеропорту Багдада, в результаті чого загинув командувач спецпідрозділом Корпусу вартових ісламської революції «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймані.
Цю подію не залишив без своєї уваги одіозний російський політик Володимир Жириновський. Як повідомляє Politeka.net, у своєму Телеграм-каналі він пригрозив американцям через ліквідацію генерала Касем Сулеймані.
Російський політик порадів, що тепер Америка провокує на відповідну реакцію не тільки Іран, але і всіх представників шиїтського об'єднання.
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До всього іншого, скандаліст пригрозив, що в світі почнуться масові вбивства американців.
«Тепер у різних куточках планети можуть статися вбивства американців. Їх можуть вчинити з помсти за вельми популярного не тільки в Ірані, але взагалі серед шиїтів генерала», почав погрожувати несамовитий Жириновський.
Також раніше повідомлялося, що скандальний російський політик Володимир Жириновський, який постійно виявляє свої украинофобні ідеї і вражає абсолютно дикими витівками, продовжує говорити гидоту про Україну.
Скандальний політик сказав, що без нормальних відносин з Російською Федерацією нібито Україна може втратити частину своїх територій. Їх заберуть чотири країни.
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