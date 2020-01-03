Російський політолог Андрій Окара вивів з себе путінського пропагандиста Євгена Попова правдивими словами про злочинний комуністичний режим, на совісті якого лежать мільйони людських життів

Чоловік Ольги Скабєєвой, Євген Попов навіть перейшов на особисті образи в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин", яку транслюють на телеканалі "Росія 1".

Під час перепалки російський політолог покинув студію, заявивши, що зовсім не бажає і не бачить ніякого сенсу знаходитися в компанії парочки пропагандистів.

"Я не можу тут говорити, а якщо скажу два слова, то починають гавкати", – зазначив політолог.

Після слів політолог вибухнув топ-пропагандист Кремля, його зачепили висловлювання експерта і він вибухнув гнівом.

"Гавкати хто починає? Геть звідси! Підіть. Покиньте студію!" – обурився він.

Після інциденту Попов спробував якось виправдатися в мережі, почавши захищати себе і пропагандистську телепередачу.

"У нашій студії грубіянити, тим більше, гавкати заборонено! Політолог Окара, ймовірно, не знав", – Попов спробував виправдатися.

Також раніше повідомлялося, що один з топ-пропагандистів Кремля, чоловік Ольги Скабєєвой, Євген Попов відзначився маревною заявою про Україну.

"Київська влада, вважає себе повелителями річок і каналів, настільки захопилися водною блокадою нашого Криму, що зовсім забули, що велика річка Дніпро крізь ліси і гори мчить свої води в Україну з території Смоленської області через наших братів білорусів", – зазначив несамовитий рупор Кремля.

Нагадаємо, що пропагандист Соловйов отримав "по Путіну" за образи Зеленського