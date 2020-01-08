Одіозний російський політик Володимир Жириновський стверджує, що Російській Федерації необхідно втрутитися в конфлікт на Близькому Сході

Так, російський політик Володимир Жириновський, який відомий своїми українофобними ідеями, запропонував Російській Федерації посилити військову присутність на Близькому Сході, в тому числі в Ірані.

Скандальний політик заявив, що втручання РФ могло б нібито допомогти запобігти там потенційного ядерного конфлікту.

За запевненням нелегітимного депутата Держдуми РФ ядерний конфлікт на Близькому Сході вже давно запланований, визначено навіть кількість жертв, які там будуть - 50 мільйонів чоловік.

Популярні новини зараз

Кароль в білосніжній сукні звела з розуму мережу: "До чого ж гарна"

ПриватБанк вішає на клієнтів величезні борги, гримить скандал: "почали погрожувати і..."

Розкрилося скандальне минуле Баскова, від такої ганьби вже не відмитися: "Підібрали біля..."

Наташу Корольову в міні зняли з російським актором, відео підірвало мережу: "Біс поплутав"
Показати ще

До всього іншого політик загорівся ідеєю про те, що обов'язково необхідно створити додаткові альянси РФ за участю Туреччини, Ірану, Іраку і Сирії.

Жириновський також знайшов нібито головне джерело ядерного конфлікту. За його запевненням, це Ізраїль, а Дональд Трамп в реалізації американської політики на Близькому Сході є залежним від цієї держави.

Також раніше повідомлялося, що Володимир Жириновський влаштував істерику в ефірі головного пропагандистського телеканалу Росії

Одіозний політик зірвався на крик під час обговорення в студії поставок США летального зброї в Україну, обрушивши потік образ на адресу українського політолога Вадима Трюхана.

 
 
 