Одіозний російський політик Володимир Жириновський стверджує, що Російській Федерації необхідно втрутитися в конфлікт на Близькому Сході

Так, російський політик Володимир Жириновський, який відомий своїми українофобними ідеями, запропонував Російській Федерації посилити військову присутність на Близькому Сході, в тому числі в Ірані.

Скандальний політик заявив, що втручання РФ могло б нібито допомогти запобігти там потенційного ядерного конфлікту.

За запевненням нелегітимного депутата Держдуми РФ ядерний конфлікт на Близькому Сході вже давно запланований, визначено навіть кількість жертв, які там будуть - 50 мільйонів чоловік.

До всього іншого політик загорівся ідеєю про те, що обов'язково необхідно створити додаткові альянси РФ за участю Туреччини, Ірану, Іраку і Сирії.

Жириновський також знайшов нібито головне джерело ядерного конфлікту. За його запевненням, це Ізраїль, а Дональд Трамп в реалізації американської політики на Близькому Сході є залежним від цієї держави.

Також раніше повідомлялося, що Володимир Жириновський влаштував істерику в ефірі головного пропагандистського телеканалу Росії

Одіозний політик зірвався на крик під час обговорення в студії поставок США летального зброї в Україну, обрушивши потік образ на адресу українського політолога Вадима Трюхана.