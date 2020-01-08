Одиозный российский политик Владимир Жириновский утверждает, что Российской Федерации необходимо вмешаться в конфликт на Ближнем Востоке

Так, российский политик Владимир Жириновский, который известен своими украинофобными идеями, предложил Российской Федерации усилить военное присутствие на Ближнем Востоке, в том числе в Иране.

Скандальный политик заявил, что вмешательство РФ могло бы якобы помочь предотвратить там потенциальный ядерный конфликт.

По заверению нелегитимного депутата Госдумы РФ ядерный конфликт на Ближнем Востоке уже давно запланирован, определено даже количество жертв, которые там будут - 50 миллионов человек.

Ко всему прочему политик загорелся идеей о том, что обязательно необходимо создать дополнительные альянсы РФ с участием Турции, Ирана, Ирака и Сирии.

Жириновский также нашел якобы главный источник ядерного конфликта. По его заверениям, это Израиль, а Дональд Трамп в реализации американской политики на Ближнем Востоке является зависимым от этого государства.

Также ранее сообщалось, что Владимир Жириновский устроил истерику в эфире главного пропагандистского телеканала России

Одиозный политик сорвался на крик во время обсуждения в студии поставок США летального оружия в Украину, обрушив поток оскорблений в адрес украинского политолога Вадима Трюхана.