У палаці не можуть у це повірити

Принц Гаррі і Меган Маркл підняли на вуха весь Букінгемський палац своїм несподіваним рішенням

Герцог і герцогиня Сассекские на своєму сайті і в особистому Instagram-акаунті заявили, що «після багатьох місяців роздумів і внутрішньосімейних обговорень» вирішили повністю відмовитися від привілеїв та обов'язків «старших» членів королівської сім'ї. заявили про намір стати фінансово незалежними від Корони. При цьому вони підкреслили, що продовжать «повністю підтримувати» королеву.

Пара також хоче зберегти свої звання герцога і герцогині Сассексських, маєток Фрогморский котедж і рівень королівської безпеки.

Рішення принца Гаррі і Меган Маркл відмовитися від королівських привілеїв викликало бурю емоцій в монаршій родині, пише британський таблоїд The Sun.

«Їх заяву не було повідомлено ні з ким. Це порушує весь протокол. Це оголошення війни родині... У палаці не можуть у це повірити. Є так багато питань без відповідей, але вони тільки що зробили це, не замислюючись ні про кого іншого", - заявило високопоставлене джерело.

Звичайно ж таке рішення поращило і саму королеву.

«Королева Єлизавета II глибоко засмучена. Принц Уельський Чарльз і герцог Кембриджський Вільям розпечені від люті», — розповів виданню неназване джерело.

В Букінгемському палаці повідомили, що обговорення питання знаходиться на ранній стадії і що такі питання швидко не вирішуються.

Нагадаємо, принц Гаррі і Меган Маркл зробили заяву на наступний день після повернення з Канади. Раніше всупереч традиції вони відмовилися зустрічати Різдво з королевою і поїхали на шість тижнів з Великобританії. Все це час вони не виконували обов'язки членів королівської сім'ї.

Як відомо, американка Меган Маркл неодноразово піддавалася критиці за порушення королівського етикету.

Наголошується, що останньою краплею для Гаррі і Меган став офіційний випуск нового королівського портрета із зображенням королеви, принца Чарльза, принца Вільяма і принца Джорджа.

«Ця картина була яскравим свідченням того, що Гаррі і Меган не вважаються частиною майбутнього інституту. З їх точки зору з цього моменту не було сенсу залишатися», - заявив інсайдер.

Варто відзначити, що в минулому році пара потайки створила комерційну команду в Голлівуді, включаючи колишнього бізнес-менеджера Меган і PR-компанію Sunshine Sachs.

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