За даними місцевих оперативників, на НПЗ прогриміли одразу два вибухи

На нафтопереробному заводі в РФ сталося ЧП

Після вибуху спалахнула установка з переробки дизельного палива на площі 200 кв. метрів. Про це пише Politeka.net з посиланням на публікації росЗМІ.

Інцидент в Ухті поставив регіон на вуха, за останніми даними оперативників, стався не один, а одразу два вибухи і ударна хвиля дійшла і до сусіднього Сосногорська:

«Один чоловік постраждав після вибуху і пожежі на території Ухтинського нафтопереробного заводу», - заявила влада краю. Також відомо, що вже зараз площа пожежі на НПЗ «Лукойлу» зросла до 1000 кв метрів. В МНС РФ повідомляють місцевим журналістам, що на заводі в Ухті відбулися хлопки і зараз на підприємстві горить установка з переробки дизельного палива.

Кадри з місця - НП вражають – заграва від вибухів була такої сили, що нагадувала вибух потужного військового снаряда.

Крім того, через події під загрозою опинилися жителі міста. Так на даний момент відомо, що відвідувачів торгового центру "Ярмарок" в Ухті евакуюють у зв'язку з пожежею:

«Евакуація проходить. Через один вихід пройшло 6 тис. чоловік, він у мене перед очима, а у нас їх два мінімум, і евакуаційні виходи ще. У нас поруч завод <...>. Всі наші охоронці зайняті евакуацією», - сказала співрозмовниця агентства новинного ресурсу «Раніше всіх, ну, майже».

Раніше повідомлялося про те, що інцидент з вогнем стався і в Україні - близько п'ятої ранку в одній з військових частин, що дислокуються в селищі Старичі Яворівського району Львівської області.

Наголошується, що пожежа спалахнула в адміністративній будівлі розміром 40 на 12 метрів. На місце прибули 6 пожежних машин і 35 бійців ДСНС. Зазначається, що до прибуття рятувальників, будівля вже була повністю охоплена вогнем.

Під час гасіння пожежі було виявлено тіло загиблого офіцера. Іншого військовослужбовця, 1978 року народження, з опіками спини та обох рук терміново доставили в районну лікарню.

Нагадаємо, мощный вибух прогримів в столиці, почалася стрілянина: перші подробиці і кадри пекла

Як повідомляла Politeka, потужний вибух у фешенебельному готелі: жертвами теракту стали топ-шишки, нові деталі трагедії

Також Politeka писала, що потужний вибух прогримів серед білого дня: перші подробиці і фото трагедії