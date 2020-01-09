На нафтопереробному заводі в РФ сталося ЧП
Після вибуху спалахнула установка з переробки дизельного палива на площі 200 кв. метрів. Про це пише Politeka.net з посиланням на публікації росЗМІ.
Інцидент в Ухті поставив регіон на вуха, за останніми даними оперативників, стався не один, а одразу два вибухи і ударна хвиля дійшла і до сусіднього Сосногорська:
«Один чоловік постраждав після вибуху і пожежі на території Ухтинського нафтопереробного заводу», - заявила влада краю. Також відомо, що вже зараз площа пожежі на НПЗ «Лукойлу» зросла до 1000 кв метрів. В МНС РФ повідомляють місцевим журналістам, що на заводі в Ухті відбулися хлопки і зараз на підприємстві горить установка з переробки дизельного палива.
Кадри з місця - НП вражають – заграва від вибухів була такої сили, що нагадувала вибух потужного військового снаряда.
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Крім того, через події під загрозою опинилися жителі міста. Так на даний момент відомо, що відвідувачів торгового центру "Ярмарок" в Ухті евакуюють у зв'язку з пожежею:
«Евакуація проходить. Через один вихід пройшло 6 тис. чоловік, він у мене перед очима, а у нас їх два мінімум, і евакуаційні виходи ще. У нас поруч завод <...>. Всі наші охоронці зайняті евакуацією», - сказала співрозмовниця агентства новинного ресурсу «Раніше всіх, ну, майже».
Раніше повідомлялося про те, що інцидент з вогнем стався і в Україні - близько п'ятої ранку в одній з військових частин, що дислокуються в селищі Старичі Яворівського району Львівської області.
Наголошується, що пожежа спалахнула в адміністративній будівлі розміром 40 на 12 метрів. На місце прибули 6 пожежних машин і 35 бійців ДСНС. Зазначається, що до прибуття рятувальників, будівля вже була повністю охоплена вогнем.
Під час гасіння пожежі було виявлено тіло загиблого офіцера. Іншого військовослужбовця, 1978 року народження, з опіками спини та обох рук терміново доставили в районну лікарню.
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