Новий імідж прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо викликав бурхливу реакцію у народу і став предметом безлічі жартів і спекуляцій

48-річний канадський лідер здивував багатьох різкою зміною іміджу після свят. Так, Трюдо вирішив відростити бороду, чим неабияк приголомшив канадців під час своєї першої появи на публіці після довгих вихідних.

Багато експертів тут же почали обговорювати новий образ прем'єр-міністра. Деякі вважають, що таким чином Трюдо вирішив відійти від іміджу молодого політика.

Крім того, видання Vice представило цілий список напівсерйозних причин, за якими Трюдо міг вирішити відростити бороду. Серед них виявився і досить несподіваний варіант, пов'язаний з хокеєм.

«Канада перемогла Росію у матчі юніорів, знову встановивши домінування Канади. Борода плей-офф - давня хокейна традиція. Може бути, Трюдо відростив її, тому що канадська команда підлітків не змогла», - припускають журналісти.

У свою чергу, видання Ottawa Citizen задалося питанням про те, чи стане борода постійним атрибутом політика.

«Канцелярія прем'єр-міністра не дала негайних коментарів з цього питання», - іронічно відзначає видання.

У свою чергу, в соцмережах на нову зовнішність Трюдо відреагували жартами і захопленими коментарями.

«Він виглядає точно так само, як Фідель Кастро з бородою. Ми завжди знали, що він був сином Фіделя, але дивно, як він схожий на свого батька Фіделя з бородою», «Який красень», «Я думаю, ми всі згодні з тим, що це шокує», «Борода – хороший вибір», «Трюдо гарячий і з волоссям, та без волосся на обличчі, це не запитання», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що слідом за Німеччиною та Британією проти повернення Росії до складу «Великої вісімки» (G8) виступила ще одна західна країна.

Канада проти повернення Росії до складу «Великої вісімки». Про це прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив під час зустрічі зі своїм британським колегою Борисом Джонсоном в рамках саміту G7, повідомляє прес-служба канадського уряду.

На думку вищезгаданих політичних лідерів двох західних країн, відновлення РФ в групі можливо тільки при одній умові – виключно після припинення агресії проти України.

Нагадаємо, Україна знайшла потужного союзника проти Росії в G8: Трюдо публічно поставив Путіна на місце.

Як повідомляла Politeka, премьер-міністр уклепався в грандіозний скандал: у мережу злили фото 18-річної давності.

Також Politeka писала, що Зеленський здивував зізнанням на зустрічі з Трюдо.