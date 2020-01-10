Російський пропагандист, військовий кореспондент ВГТРК Олександр Сладков обурився стану справ у так званих республіках "ДНР" і "ЛНР"

Так, пропагандист обурився, що російським журналістам закрили доступ до відвідування передових позицій на Донбасі.

Корреспондент державного телеканалу "Росія 1", який кожен день показує пропагандистські новини, неодноразово їздив в окупований Донбас, а тепер не має можливість це зробити.

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Він поскаржився, що заборону видали на Донбасі, адже тепер журналісти стали зовсім не потрібними бойовикам, а раніше було зовсім інакше.

"Коли ми були потрібні, коли керівництво, яке воювало на Донбасі, до нас було прихильним, нас приймали скрізь, тоді було нормально. А коли ми перестали бути потрібні, нас як якусь шваль, п'янчужек викинули з пристойного закладу – цього інформаційного простору", - висловився він.

бойовики ДНР, Донбас, війна

Сладков відкрито заявив, що знає, хто дав наказ про недопуск журналістів, проте ніяких конкретних імен він вирішив не називати. Пропагандист зауважив, що рішення бойовиків абсолютно не продуктивне, а навпаки нібито заважає здобувати правду, яку вони намагаються донести.

Варто відзначити, що це не перший раз, коли пропагандист робить такі заяви і скаржиться на бойовиків. Він повідомив про заборону ще 13 листопада, через деякий час забрав свої слова назад. Однак знову змінив свої заяви, стверджуючи протилежне.