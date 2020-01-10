Варто відзначити, що це не перший раз, коли пропагандист робить такі заяви

Російський пропагандист, військовий кореспондент ВГТРК Олександр Сладков обурився стану справ у так званих республіках "ДНР" і "ЛНР"

Так, пропагандист обурився, що російським журналістам закрили доступ до відвідування передових позицій на Донбасі.

Корреспондент державного телеканалу "Росія 1", який кожен день показує пропагандистські новини, неодноразово їздив в окупований Донбас, а тепер не має можливість це зробити.

Він поскаржився, що заборону видали на Донбасі, адже тепер журналісти стали зовсім не потрібними бойовикам, а раніше було зовсім інакше.

"Коли ми були потрібні, коли керівництво, яке воювало на Донбасі, до нас було прихильним, нас приймали скрізь, тоді було нормально. А коли ми перестали бути потрібні, нас як якусь шваль, п'янчужек викинули з пристойного закладу – цього інформаційного простору", - висловився він.

Сладков відкрито заявив, що знає, хто дав наказ про недопуск журналістів, проте ніяких конкретних імен він вирішив не називати. Пропагандист зауважив, що рішення бойовиків абсолютно не продуктивне, а навпаки нібито заважає здобувати правду, яку вони намагаються донести.

Варто відзначити, що це не перший раз, коли пропагандист робить такі заяви і скаржиться на бойовиків. Він повідомив про заборону ще 13 листопада, через деякий час забрав свої слова назад. Однак знову змінив свої заяви, стверджуючи протилежне.