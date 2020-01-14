Від вибуху стало так світло, ніби зараз день!

Потужний вибух в одному з міст буквально «поставив на вуха» жителів, яких зараз просять не виходити на вулиці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на російські ЗМІ.

«Потужний вибух стався на нафтохімічному заводі в провінції Таррагона в Іспанії. Рятувальники рекомендують людям не виходити з дому», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що людей найближчим часом просять не відкривати вікна в будинках, поки не з'явиться точна причина інциденту.

Згідно попередньої інформації, в результаті вибуху постраждали від чотирьох до шести осіб. Зараз на місці НП працюють екстрені служби.

Як повідомлялося раніше. на нафтопереробному заводі в РФ сталося НП. Після вибуху спалахнула установка по переробці дизельного палива на площі 200 кв. метрів.

Пригода в Ухті поставила регіон на вуха, за даними оперативників, стався не один, а відразу два вибухи і ударна хвиля дійшла і до сусіднього Сосногорська:

«Один чоловік постраждав після вибуху і пожежі на території Ухтинського нафтопереробного заводу», - заявила влада краю.

Також відомо, що пізніше площа пожежі на НПЗ «Лукойлу» зріс до 1000 кв метрів. У МНС РФ повідомляюли місцевим журналістам, що на заводі в Ухті відбулися хлопки і на підприємстві горить установка по переробці дизельного палива.

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