Постраждалих вже майже півтори тисячі

Природна стихія накрила популярний серед туристів курорт, в результаті чого загинули десятки людей, ще майже півтори тисячі були травмовані

Про це повідомляє BBC.

Там, землетрус на сході Туреччини стався в п'ятницю ввечері, близько 20:55 за київським часом. Магнітуда поштовхів становила 6,8 балів. Повторних – від 5,4 до 3,3.

Вдалося з'ясувати, що епіцентр землетрусу знаходився в місті Сиврідже, провінція Элязыг, на глибині 6,7 км

В результаті інциденту були розвалені будинки жителів. Людей терміново евакуювали. Загинули, щонайменше, 31 людина. Ще близько 1466 отримали поранення.

Рятувальники стверджують, що під завалами можуть знаходитися більше 40 чоловік.

Уточнимо, що користувачі мережі діляться фотографіями наслідків стихії, на яких видно зруйновані будинки, а також рятувальників, які шукають вижили.

Раніше ми розповідали про те, що руйнівна стихія атакувала столицю. 12 січня влада Філіппін приступили до евакуації трьох населених пунктів у провінції Батангас з населенням понад 80 тисяч осіб після того, як вулкан Тааль викинув стовп попелу заввишки в один кілометр.

Місцеві телеканали оголосили евакуацію в трьох містах – Сан-Ніколаса, Балеті та Талисае. Користувачі мережі просять молитися за філіппінців, які постраждали із-за виверження вулкана Тааль.

«В даний час вулкан Тааль на Філіппінах вивергається. Сподіваємося і молимося, щоб заподіяний збиток був мінімальним, і щоб всі залишалися безпеки», – пишуть в мережі очевидці.

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