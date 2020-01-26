Перші кадри з місця катастрофи вертольота, в якому знаходився легендарний гравець НБА Кобі Брайант – вражають
На скрінах з відео, опублікованих місцевими ЗМІ видно, що вертоліт палав і довго димів після аварії. Крім того, поповзла маса чуток про те, що Кобі розбився зі своєю дитиною.
Про це пише Politeka.net з посиланням на публікації зарубіжних ЗМІ і в Twitter.
Відомо, що вертоліт зірки баскетболу впав у горах, в одному з містечок неподалік Лос-Анджелеса, на місці працюють екстрені служби. Повідомляється також, що Мерія міста Калабасас підтвердила смерть легендарного спортсмена.
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Відзначимо також, що одразу після події в мережі з'явилася інформація про те, що разом з Кобі Брайантом, ймовірно, загинули чотири його доньки, проте джерело – ABC – незабаром відкликав новину, повідомивши, що діти в Брайантом не летіли.
Як відомо, Брайант виховував чотирьох дочок: Наталію Даймент Брайант 2003 року народження, Джіанну Марію-Оноре Брайант 2006 року народження, Б'янку Беллу Брайант 2016 року народження і Капрі Кобе Брайант – малятку всього 7 місяців.
Пізніше в ЗМІ почала з'являтися інформація про те, що легендарний гравець загинув разом зі своєю дочкою-підлітком — 13-річною Джіанною Марією. Однак офіційних підтверджень цієї інформації поки немає.
Нагадаємо, легенда баскетболу, чемпіон Штатів і багаторічний тріумфатор NBA загинув в авіакатастрофі. За попередніми даними, разом з Кобі на борту вертольота, що впав, знаходилися ще чотири людини – всі вони загинули.
Трагедія сталася в місті Калабасас в окрузі Лос-Анджелес, штат Каліфорнія. Повідомляється також, що техніка належала самому Кобі Брайанту.
Атакуючому захиснику на прізвисько «Чорна мамба» (Black Mamba) на момент смерті був 41 рік. LA, де і сталася трагедія, був, по суті, його домом - Кобі виступав у Національній баскетбольній асоціації протягом 20 сезонів за одну «Лос-Анджелес Лейкерс». Він був п'ятиразовим чемпіоном НБА. У віці 34 років і 104 днів Брайант став наймолодшим гравцем в історії Ліги, набравши 30 тисяч кар'єрних очок. Він став кращим снайпером за всю історію франшизи Лейкерс 1 лютого 2010 року.
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