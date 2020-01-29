Життєрадісна і успішна ще, по суті, молода жінка змінилася до невпізнання перед смертю – діджей Люсі Стоун покінчила з собою у віці 39 років

Артистка була затребуваною в своїй сфері діяльності і дуже привабливою жінкою, що змусило її зважитися на такий сумний кінець – фани можуть тільки здогадуватися. Але близька подруга трохи прояснила ситуацію для журналістів, стверджуючи, що причиною всього цього жаху з Люсі міг стати її бойфренд. Про це пише Politeka.net з посиланням на публікації в Twitter і матеріали The Mirror .

Стоун була резидентом відомого модного клубу Лондона «Ministry of Sound», вона напередодні події повернулася з ОАЕ, але була точно «не відпочилою». Зазначається, що вона порвала з хлопцем, з яким зустрічалася кілька років.

Все сталося на північний захід від Лондона, в Хемпстеді – дівчина стрибнула з 14 поверху житлового будинку, вона отримала важкі травми і померла незабаром після події. За словами очевидців, перехожі помітили людину, що падає з будівлі. Автором статті британського ЗМІ уточнюється, що кількома годинами раніше Стоун листувалася зі своїми близькими і натякнула, що страждає через розрив з Андре – ймовірно, той самий чоловік, з яким вона довго зустрічалася - близько п'яти років. Можливо, артистка суїцид планувала: вона взяла відпустку, але і стан її напередодні трагедії - був помітно гнітючим, вона виглядала виснаженою, перебувала, швидше за все, у страшенній депресії:

«Люс була талановитим музикантом, вона була приємною, чуйною, красунею, не можу повірити у все це…», - сказала журналістам її приятелька Кеті і додала, що вони бачилися в Дубаї за кілька днів до трагедії, але що втомлена на вигляд Стоун хоче зважитися на непоправне – «ніяких ознак не було».

Фото: соцмережі





Нагадаємо і про те, що Біллі Айліш продовжує свій тріумфальний хід світовими музичними чартам, однак не все в житті юної знаменитості було гладко.

Зовсім нещодавно, обтяжену всесвітньою славою артистку, наздогнали проблеми зі здоров'ям. Співачка Біллі Айліш популярна у всьому світі – молодь її просто обожнює. Раніше 18-річна знаменитість розповіла в інтерв'ю Гейл Кінг про те, що впала в депресію і хотіла попрощатися з життям.

За словами артистки, вона була дуже нещасливою:

«Я була така нещасна, така безрадісна. Я дійсно думала, мені здавалося, що не зможу дотягнути до 17 років», - заявила Біллі на весь світ.

Коли артистка була на роботі в Берліні, вона мала намір накласти на себе руки – думала про суїцид:

«Я була одна в готелі, пам'ятаю, що там було вікно. Пам'ятаю, як плакала, бо думала, яким чином я збираюся померти, адже я збиралася це зробити», - сказала виконавиця і додала, що вона не розлучилася з життям тільки завдяки своїй матері.

Нагадаємо також, раніше в аеропорті Чикаго раптово помер американський виконавець Juice Wrld.

Як повідомляють ЗМІ, 21-річний музикант помер від серцевого нападу.

8 грудня, у чиказькому аеропорті йому стало зле, у репера пішла з рота кров.

На місце прибула швидка допомога, яка доставила його в лікарню. Однак врятувати музиканта не вдалося, і через деякий час Джаред Ентоні Хіггінс (справжнє ім'я репера) помер.

За свою кар'єру Juice Wrld випустив два мікстейпи і два студійних альбоми. Його дебютний диск 2018 року «Goodbye & Good Riddance» посів четверте місце в хіт-параді США, а наступна платівка «Death Race for Love» стала лідером чарту. На премії Billboard 2019 року репер був удостоєний призу в номінації «Кращий новий артист».

Нагадаємо, кумир молоді раптово помер, лікарі виявилися безсилі: "його пісні любили у всьому світі".

Як повідомляла Politeka, що Жанна Фріске подала голос з того світу.

Також Politeka писала, що помер відомий американський музикант: «такого і ворогу не побажаєш», деталі трагедії.