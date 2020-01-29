Жизнерадостная и успешная еще, по сути, молодая женщина изменилась до неузнаваемости перед смертью – диджей Люси Стоун покончила с собой в возрасте 39 лет

Артистка была востребованной в своей сфере деятельности и очень привлекательной женщиной, что заставило ее решиться на такой печальный конец – фаны только могут догадываться. Но близкая подруга немного прояснила ситуацию для журналистов, утверждая, что причиной всего этого ужаса с Люси мог стать ее бойфренд. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации в Twitter и материалы The Mirror.

Стоун была резидентом небезызвестного модного клуба Лондона «Ministry of Sound», она накануне произошедшего вернулась из ОАЭ, но была точно «не отдохнувшей». Отмечается, что она порвала с парнем, с которым встречалась несколько лет.

Все произошло на северо-запад Лондона, в Хэмпстеде – девушка прыгнула с 14 этажа жилого дома, она получила тяжелейшие травмы и скончалась вскоре после произошедшего. По словам очевидцев, прохожие заметили человека, падающего из здания. Автором статьи британского СМИ уточняется, что несколькими часами ранее Стоун переписывалась со своими близкими и намекнула, что страдает из-за разрыва с Андрэ – вероятно, тот самый мужчина, с которым она долго встречалась - около пяти лет. Возможно, артистка суицид планировала: она взяла отпуск, но и состояние ее накануне трагедии - было заметно удручающим, она выглядела измотанной, пребывала, скорее всего, в жуткой депрессии:

«Люс была талантливым музыкантом, она была приятной, отзывчивой, красавицей, не могу поверить во все это…», - сказала журналистам ее приятельница Кэти и добавила, что они виделись в Дубае за несколько дней до трагедии, но что уставшая на вид Стоун хочет решиться на непоправимое – «никаких признаков не было».

Фото: соцсети





Напомним и о том, что Билли Айлиш продолжает свое триумфальное шествие по мировым музыкальным чартам, однако не все в жизни юной знаменитости было гладко.

Совсем недавно, обремененную всемирной славой артистку, настигли проблемы со здоровьем. Певица Билли Айлиш популярна во всем мире – молодежь ее просто обожает. Ранее 18-летняя знаменитость рассказала в интервью Гэйл Кинг о том, что впала в депрессию и хотела проститься с жизнью.

По словам артистки, он была очень несчастна:

«Я была так несчастна, так безрадостна. Я действительно думала, мне казалось, что не смогу дотянуть до 17 лет», - заявила Билли на весь мир.

Когда артистка пребывала по работе в Берлине, она намеревалась покончить с собой – думала о суициде:

«Я была одна в отеле, помню, что там было окно. Помню, как плакала, потому что думала, каким образом я собираюсь умереть, ведь я собиралась это сделать», - сказала исполнительница и добавила, что она не рассталась с жизнью только благодаря своей матери.

Напомним также, ранее в аэропорту Чикаго внезапно скончался американский исполнитель Juice Wrld.

Как сообщают СМИ, 21-летний музыкант скончался от сердечного приступа.

8 декабря, в чикагском аэропорту ему стало плохо, у репера пошла изо рта кровь.

На место прибыла скорая помощь, которая доставила его в больницу. Однако спасти музыканта не удалось, и через некоторое время Джаред Энтони Хиггинс (настоящее имя рэпера) скончался.

За свою карьеру Juice Wrld выпустил два микстейпа и два студийных альбома. Его дебютный диск 2018 года «Goodbye & Good Riddance» занял четвертое место в хит-параде США, а следующая пластинка «Death Race for Love» стала лидером чарта. На премии Billboard 2019 года рэпер был удостоен приза в номинации «Лучший новый артист».

Напомним, кумир молодежи внезапно умер, врачи оказались бессильны: "его песни любили во всем мире".

Как сообщала Politeka, Жанна Фриске подала голос с того света.

Также Politeka писала, что умер известный американский музыкант: «такого и врагу не пожелаешь», детали трагедии.