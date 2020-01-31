Опівночі 31 січня Великобританія почне процес виходу з Європейського союзу в рамках угоди про Brexit

Договір передбачає контрольований вихід Британії з союзу. У сферу впливу договору потрапили права громадян, фінансові відносини, протоколи з ірландії та Північної Ірландії, Кіпру та Гібралтару.

Британія покине ЄС вже сьогодні, але перехідний період триватиме до 31 грудня 2020 року. Він потрібен для адаптації громадян і економіки до нових умов.

Протягом перехідного періоду ЄС і Великобританія зобов'язалися узгодити нову угоду щодо майбутнього партнерства, на основі Політичної декларації, яка погоджена в жовтні 2019 року.

Єврокомісія підготує попередні рекомендації щодо ходу переговорів до 3 лютого, після чого Рада ЄС приступить до узгодження всіх питань і початку переговорного процесу.

Перехідний період, у разі необхідності, може бути 1 раз продовжений, якщо обидві сторони погодяться.

Нагадаємо, що вихід Великобританії з ЄС так відомий як Brexit став реальностю після референдуму 31 січня 2016 року. За вихід проголосувало 51,9% жителів Великобританії. Пізніше сторони приступили до тривалих переговорів щодо умов виходу, терміни якої кілька разів переносилися.

Україна також підготувалася до цієї події. Зокрема, Володимир Зеленський повинен підписати 31 січня указ, яким дає право громадянам Британії відвідувати Україну без віз строком на один рік.

Зазначимо, що наслідки Brexit можуть відчути і громадяни України. Ймовірно, що країнам доведеться переглянути деякі умови взаємної торгівлі, оскільки дії угоди про асоціацію з ЄС більше не будуть діяти.

Що стосується українців, що знаходяться у Великобританії на навчанні і роботі, вони можуть бути спокійні. Їм нічого не загрожує, оскільки Британія і раніше мала незалежну візову і міграційну політику.

Ряд експертів вважають, що Україна може розширити присутність на ринку продовольства Великобританії за рахунок скорочення частки європейських товарів.