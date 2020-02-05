У США розробили зброю, яка може зупинити російську армію

США завершили військовий проект, який може убезпечити від російської ядерної зброї малої потужності

Стало відомо, що США завершили процес оснащення балістичних ракет підводних човнів атомного ракетного базування (ПЛАРБ) новими ядерними боєголовками малої потужності.

Про це повідомив заступник міністра оборони США з питань політики Джон Руд.

Зокрема, Джон Руд уточнив, що ядерна стратегія США від 2018 року полягає в тому, щоб модифікувати невелику кількість боєголовок балістичних ракет на підводних човнах. Головна причина цих дій полягає в тому, що такий противник, як Російська Федерація, схильна вважати, що застосування ядерної зброї малої потужності здатне дати перевагу над США і їх союзниками.

У той же самий час, у Пентагоні не раз заявляли, що РФ може застосувати ядерну зброю проти країн, з якими у них відбувається конфлікт на політичному поприщі. Зі слів керівника Європейського командування США Кертіса Скапаротті, мова йде про частини російської доктрини і способи ведення війни.



Також раніше повідомлялося, що Україна отримає від США потужну військову допомогу.

Військова допомога США буде акцентована на посилення Військово-морських сил України. Передача військової допомоги запланована на лютий 2020 року.

Всього на 2020 рік Україні буде виділено $250 млн з боку Пентагону як вже затвердженої допомоги.

Нагадаємо, США передали військовий подарунок Україні.

Як повідомляла Politeka, армія Путіна стала посміховиськом на весь світ.

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