США завершили военный проект, который может обезопасить от российского ядерного оружия малой мощности

Стало известно, что США завершили процесс оснащения баллистических ракет подводных лодок атомного ракетного базирования (ПЛАРБ) новыми ядерными боеголовками малой мощности.

Об єтом сообщил заместитель министра обороны США по вопросам политики Джон Руд.

В частности, Джон Руд уточнил, что ядерная стратегия США от 2018 года состоит в том, чтобы модифицировать небольшое количество боеголовок баллистических ракет на подлодках. Главная причина этих действий заключается в том, что такой противник, как Российская Федерация, склонна считать, что применение ядерного оружия малой мощности способно дать преимущество над США и их союзниками.

В то же самое время, в Пентагоне не раз заявляли, что РФ может задействовать ядерное оружие против стран с которыми у них происходит конфликт на политическом поприще. Со слов руководителя Европейского командования США Кертиса Скапаротти, речь идет о части российской доктрины и способе ведения войны.



Также ранее сообщалось, что Украина получит от США мощную военную помощь.

Военная помощь США будет акцентирована на усилении Военно-морских сил Украины. Передача военной помощи запланирована на февраль 2020 года.

Всего на 2020 год Украине будет выделено $250 млн со стороны Пентагона в качестве уже утвержденной помощи.

Напомним, США передали военный подарок Украине.

Как сообщала Politeka, армия Путина стала посмешищем на весь мир.

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