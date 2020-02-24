Журналист и блогер Юрий Дудь может заменить нынешнего президента России Владимира Путина на должности

Как передает Politeka.net, такое мнение "Эху Москвы" озвучил российский публицист Станислав Белковский.(чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По его словам, блогер может стать "российским Зеленским".



"Дудь идеально смотрится как фигура российского Зеленского. Мы помним, что Владимир Александрович Зеленский – это украинский актер и шоумен, который в минувшем году стал президентом, получив во втором туре выборов 73% голосов. С тех пор пошли разговоры о том, есть ли в России аналог Зеленского", – отметил публицист.

По его словам, после фильма Дудя о СПИДе он предстал в глазах россиян неким спасителем и даже политики высшего эшелона власти оценили его видео.

"Если бы Алексей Кудрин (председатель счетной палаты РФ - ред.) с его опытом и потенциалом, в том числе финансовым, поддержал Юрия Дудя как политика, этот альянс (даже не побоюсь этого слова, тандем) мог бы сформировать в нашей политике совершенно новое качество не только на думских выборах 2021 года, но и вообще", – утверждает публицист.

Напомним, журналист Юрий Дуль во время интервью с различными известными людьми для своего канала на Youtube "вДудь" обычно задает вопрос, чтобы они сказали президенту России Владимиру Путину при встрече.

Когда ему задали такой же вопрос он ответил:

"Если бы Путин оказался передо мной, то я бы сказал ему: "Хватит".



