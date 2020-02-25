Скандальний російський політик Володимир Жириновський видав чергову порцію марення про Україну

Так, скандальний політик заявив, що Україна нібито стане державою, тільки коли увійде до складу Росії.

До всього іншого, він засумнівався в боєздатності української армії, яка, до речі, вже шостий рік надає ефективне протистояння російським окупантам.

Маразматичне заяву Жириновський оголосив в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1", яку ведуть затяті українофоби Ольга Скабєєва та Євген Попов.

"Партизанський загін не є армією. Ось у рамках держав, які є в Європі, - Україна партизанський загін. Вони можуть, є зброя, солдати, що можуть робити. Але вони - не армія. Це не німецька армія, не російська, не французька. І цей комплекс їх, що вони недодержава. Їм це огидно. Я їх розумію!", - заявив Жириновський.

Крім того, одіозний політик заявив, що Україна може стати державою, якщо перетвориться у німців, австрійців чи погодиться повернутися в РФ.

"Або погодитися повернутися в Росію, якщо вас візьме черговий глава російської держави", - нахабно додав Жириновський.

Також раніше повідомлялося, що затятий ненависник України Жириновський вирішив підтримати "Л/ДНР" і згрішив.

"Важко повірити, щоб населення Донбасу та Луганська погодився повернутися в склад України після сотень тисяч смертей", - написав у соцмережі одіозний політик РФ.

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