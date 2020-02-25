Скандальный российский политик Владимир Жириновский выдал очередную порцию бреда об Украине

Так, скандальный политик заявил, что Украина якобы станет государством, только когда войдет в состав России.

Ко всему прочему, он усомнился в боеспособности украинской армии, которая, к слову, уже шестой год оказывает эффективное противостояние российским оккупантам.

Маразматическое заявление Жириновский провозгласил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1", которую ведут ярые украинофобы Ольга Скабеева и Евгений Попов.

"Партизанский отряд не является армией. Вот в рамках государств, которые есть в Европе, - Украина партизанский отряд. Они могут, есть оружие, солдаты, что-то могут делать. Но они - не армия. Это не немецкая армия, не русская, не французская. И этот комплекс их, что они недогосударство. Им это противно. Я их понимаю!", - заявил Жириновский.

Кроме того, одиозный политик заявил, что Украина может стать государством, если превратится в немцев, австрийцев или согласится вернуться в РФ.

"Или согласиться вернуться в Россию, если вас возьмет очередной глава российского государства", - нагло добавил Жириновский.

Также ранее сообщалось, что ярый ненавистник Украины Жириновский решил поддержать "Л/ДНР" и опростоволосился.

"Трудно поверить, чтобы население Донбасса и Луганска согласилось вернуться в состав Украины после сотен тысяч смертей", - написал в соцсети одиозный политик РФ.

Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов

Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.

Также Politeka писала, невменяемый Жириновский нашел нового врага на карте мира.