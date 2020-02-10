Одиозный российский политик Владимир Жириновский размечтался о восстановлении "былой Руси"
Как сообщает Politeka.net, скандальный российский политик призвал создать новую Русь под руководством РФ, добавив, что в нее должны войти Беларусь и Украина. Об этом он написал на своем Телеграм-канале.
Ко всему прочему он заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко был обязан уже давно сделать шаг к воссоединению РФ и Беларуси. Которая, по его мнению, якобы должна просто расцвести, после этого.
Схожий сценарий он углядел и в будущем Украины, отметив, что якобы Русь состояла Великороссии и Малороссии, поэтому она и должна быть восстановлена, ведь так сложилось с давних времен.
"И с Украиной тоже самое. Ведь Россия исторически состояла из Великороссии и Малороссии. В корне это одно и то же – Русь. Мы исторически жили вместе, а сейчас нужно лишь восстановить это", - поделился своими маразматическими фантазиями одиозный российский политик.
При этом, рупор Кремля пообещал украинцам и белорусам, что они будут разговаривать на родном языке в новой Руси.
Также ранее сообщалось, что скандальный российский депутат Владимир Жириновский "нашел решение" всех глобальных проблем.
Так, во время прямого эфира пропагандистской телепередачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", которую транслируют на телеканале "Россия 1", он решил переделать мир и вернуть границы СССР.
Невменяемый политик заявил, что кардинальное решение всех проблем состоит в переделе мира, а также в изменении границ и финансовой системы.
Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов
Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.
Также Politeka писала, невменяемый Жириновский нашел нового врага на карте мира.