Одиозный российский политик Владимир Жириновский размечтался о восстановлении "былой Руси"

Как сообщает Politeka.net, скандальный российский политик призвал создать новую Русь под руководством РФ, добавив, что в нее должны войти Беларусь и Украина. Об этом он написал на своем Телеграм-канале.

Ко всему прочему он заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко был обязан уже давно сделать шаг к воссоединению РФ и Беларуси. Которая, по его мнению, якобы должна просто расцвести, после этого.

Схожий сценарий он углядел и в будущем Украины, отметив, что якобы Русь состояла Великороссии и Малороссии, поэтому она и должна быть восстановлена, ведь так сложилось с давних времен.

"И с Украиной тоже самое. Ведь Россия исторически состояла из Великороссии и Малороссии. В корне это одно и то же – Русь. Мы исторически жили вместе, а сейчас нужно лишь восстановить это", - поделился своими маразматическими фантазиями одиозный российский политик.



При этом, рупор Кремля пообещал украинцам и белорусам, что они будут разговаривать на родном языке в новой Руси.

Также ранее сообщалось, что скандальный российский депутат Владимир Жириновский "нашел решение" всех глобальных проблем.