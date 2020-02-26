Учені виявили зелену водорість, якій приблизно мільярд років, що відповідає орієнтовного часу появи зелених водоростей

Про це повідомили вчені з Політехнічного Університету Вірджинії, статтю опублікували в журналі Nature Ecology & Evolution.

Відкриття було зроблено в північному Китаї в районі Наньфень.

Водорість навали Proterocladus antiquus. Збереглася вона набагато краще попередніх виявлених, що дає можливість детально розглянути його під мікроскопом.

У матеріалі наголошується, що найбільш ранні зелені водорості були одноклітинними, тоді як в цій сформувалося розгалужене тіло розміром до трьох міліметрів у висоту.

Її клітини диференційовані: крім звичайних витягнутих клітин у неї виявилися вбудовані округлі клітини з потовщеною клітинною стінкою. Дослідники вважають, що це пов'язано з виживанням в несприятливих умовах.

Вчені відзначають, що нова знахідка дає підставу зробити переоцінку часу, коли виникли зелені водорості. Якщо один мільярд років тому на Землі з'явилися складні багатоклітинні форми, то примітивні водорості повинні були сформуватися набагато раніше, ніж вважалося.

Нагадаємо, канадські вчені Університету Саскачевану виявили тунелі, які перебували на дні древнього океану півмільярда років тому. Шляхи виконали багатоклітинні організми. До цієї знахідки дослідники припускали, що в той період під водою був відсутній кисень, який був потрібен для безхребетних.

Знайдені камені в горах Маккензі на півночі-заході Канади були пронизані перехресними один одному норами діаметром від 0,5 до 15 міліметрів.

Експерти повідомили вузькі тунелі виконали полихеты — це многощетінковиє черв'яки. Нори побільше виконали такі ж хижаки, але побільше. Останні полювали на дрібних тварин.

Нагадаємо, що вчені виявили новий вид птахів: монстри з довгими пальцями, фото хижаків.

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