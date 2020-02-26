Ученые обнаружили зеленую водоросль, которой примерно миллиард лет, что соответствует ориентировочному времени появления зеленых водорослей

Об этом сообщили ученые из Политехнического Университета Вирджинии, статью опубликовали в журнале Nature Ecology & Evolution.

Открытие было сделано в северном Китае в районе Наньфень.

Водоросль навали Proterocladus antiquus. Сохранилась она намного лучше предыдущих обнаруженных, что дает возможность детально рассмотреть ее под микроскопом.

В материале отмечается, что наиболее ранние зеленые водоросли были одноклеточными, тогда как в этой сформировалось разветвленное тело размером до трех миллиметров в высоту.

Ее клетки дифференцированы: кроме обычных вытянутых клеток у нее оказались встроенные округлые клетки с утолщенной клеточной стенкой. Исследователи считают, что это связано с выживанием в неблагоприятных условиях.

Ученые отмечают, что новая находка дает основание произвести переоценку времени, когда возникли зеленые водоросли. Если один миллиард лет назад на Земле появились сложные многоклеточные формы, то примитивные водоросли должны были сформироваться гораздо раньше, чем считалось.

Напомним, канадские ученые Университета Саскачевана обнаружили туннели, которые находились на дне древнего океана полмиллиарда лет назад. Пути проделали многоклеточные организмы. До этой находки исследователи предполагали, что в тот период под водой отсутствовал кислород, который был нужен для беспозвоночных.

Найденные камни в горах Маккензи на севере-западе Канады были пронизаны перекрестными друг другу норами диаметром от 0,5 до 15 миллиметров.

Эксперты сообщили — узкие туннели проделали полихеты — это многощетинковые черви. Норы побольше проделали такие же хищники, но покрупнее. Последние охотились на более мелких животных.

Напомним, что ученые обнаружили новый вид птиц: монстры с длинными пальцами, фото хищников.

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