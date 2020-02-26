"Україна – її не було ніколи! Її створили більшовики! Ми вас зробили! 80% росіян змусили записати себе в паспортах "українець"! З України ви всі вперті, тупі і хворі! Вони нпівруські, напівукраїнці. Напівдержава, Напівтериторія!" – істерично закричав Жириновський, ображаючи опонентів.



Після того, як Ковтуненко заперечив йому, зазначивши, що українці розмовляли рідною мовою, починаючи з Х століття, депутат нелегітимної Держдуми і зовсім перейшов на погрози про розправу.

Навіть спроби провідних-пропагандистів Скабєєвої і Попова втихомирити цей сплеск агресії не увінчалися успіхом, і несамовитий Жириновський з України переключився на всю Європу, пообіцявши їй зникнення.

"Скоро ви всі здохнете від чуми! А ми вам медичну допомогу надавати не будемо! Ні один лікар з Росії до вас не приїде! Вам уготовано найгірше – ви лабораторія для знищення європейців. Коли всіх вас знищать, займуться поляками, потім болгарами, всіх слов'ян знищать! Потім займуться австрійцями, голландцями. Ми, росіяни, будемо спостерігати за загибеллю Європи!", - заявив несамовитий Жириновський.