Скандальний російський політик Володимир Жириновський вибухнув антиукраїнськими заявами, його істерика, ледь не зірвала ефір пропагандистської телепередачі
Своїм маразматичні заяви він озвучив в студії програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1", незмінними ведучими якої є затяті українофоби Ольга Скабєєва та Євген Попов.
Його істерика почалася з перепалки з українським екс-нардепом Олександром Ковтуненко з приводу історії України.
Після того, як Ковтуненко заперечив йому, зазначивши, що українці розмовляли рідною мовою, починаючи з Х століття, депутат нелегітимної Держдуми і зовсім перейшов на погрози про розправу.
Навіть спроби провідних-пропагандистів Скабєєвої і Попова втихомирити цей сплеск агресії не увінчалися успіхом, і несамовитий Жириновський з України переключився на всю Європу, пообіцявши їй зникнення.
"Скоро ви всі здохнете від чуми! А ми вам медичну допомогу надавати не будемо! Ні один лікар з Росії до вас не приїде! Вам уготовано найгірше – ви лабораторія для знищення європейців. Коли всіх вас знищать, займуться поляками, потім болгарами, всіх слов'ян знищать! Потім займуться австрійцями, голландцями. Ми, росіяни, будемо спостерігати за загибеллю Європи!", - заявив несамовитий Жириновський.
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