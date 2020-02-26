Скандальный российский политик Владимир Жириновский взорвался антиукраинскими заявлениями, его истерика, едва не сорвала эфир пропагандистской телепередачи
Своим маразматические заявления он озвучил в студии программы "60 минут" на телеканале "Россия 1", неизменными ведущими которой являются ярые украинофобы Ольга Скабеева и Евгений Попов.
Его истерика началась с перепалки с украинским экс-нардепом Александром Ковтуненко по поводу истории Украины.
После того, как Ковтуненко возразил ему, отметив, что украинцы разговаривали на родном языке, начиная с Х века, депутат нелегитимной Госдумы и вовсе перешел на угрозы о расправе.
Даже попытки ведущих-пропагандистов Скабеевой и Попова утихомирить этот всплеск агрессии не увенчались успехом, и невменяемый Жириновский с Украины переключился на всю Европу, пообещав ей исчезновение.
"Скоро вы все сдохнете от чумы! А мы вам медицинскую помощь оказывать не будем! Ни один врач из России к вам не приедет! Вам уготовано самое худшее – вы лаборатория для уничтожения европейцев. Когда всех вас уничтожат, займутся поляками, потом болгарами, всех славян уничтожат! Потом займутся австрийцами, голландцами. Мы, русские, будем наблюдать за гибелью Европы!", - заявил невменяемый Жириновский.
Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов
Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.
Также Politeka писала, невменяемый Жириновский нашел нового врага на карте мира.