"Украина – ее не было никогда! Ее создали большевики! Мы вас сделали! 80% русских заставили записать себя в паспортах "украинец"! Из Украины вы все упрямые, тупые и больные! Они полурусские, полуукраинцы. Полугосударство, полутерритория!" – истерично закричал Жириновский, оскорбляя оппонентов.



После того, как Ковтуненко возразил ему, отметив, что украинцы разговаривали на родном языке, начиная с Х века, депутат нелегитимной Госдумы и вовсе перешел на угрозы о расправе.

Даже попытки ведущих-пропагандистов Скабеевой и Попова утихомирить этот всплеск агрессии не увенчались успехом, и невменяемый Жириновский с Украины переключился на всю Европу, пообещав ей исчезновение.

"Скоро вы все сдохнете от чумы! А мы вам медицинскую помощь оказывать не будем! Ни один врач из России к вам не приедет! Вам уготовано самое худшее – вы лаборатория для уничтожения европейцев. Когда всех вас уничтожат, займутся поляками, потом болгарами, всех славян уничтожат! Потом займутся австрийцами, голландцами. Мы, русские, будем наблюдать за гибелью Европы!", - заявил невменяемый Жириновский.