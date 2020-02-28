Російський співак Сергій Лазарєв вважає, що Крим - це Україна

Як передає Politeka.net, таку заяву він зробив в інтерв'ю Каті Осадчій. (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)

Попри критику, він визнав, що для нього Ялта завжди буде Україною.

"Ця загальна радість, що Крим повернувся... Я ось цієї ейфорії не поділяю. Я не знаю, може в мене полетять помідори з боку своїх, російських фанатів, але я звик так: я приїжджаю в Ялту - для мене це Україна", - заявив він.

Варто відзначити, що через деякий час співак виправдався за такі слова.

"Я був здивований, що саме так все сталося. Багато слова були вирвані з контексту. Це було не дуже приємно, тому що ми з ведучою спілкувалися і до цього. Чесно кажучи, не очікував такого повороту подій", - сказав він російським ЗМІ.

Раніше російський продюсер і чоловік співачки Валерії Йосип Пригожин виправдав анексію Криму Росією і зазначив, що "неадекватне управління революціонерами з Києва" могло зробити з півострова "другий Донбас".

Також він відразу почав виправдовувати свої дії в 2014 році після анексії Криму. Він заявив, що публічне визнання його сім'єю "кримського референдуму" було внутрішньою потребою, так як вони боялися за себе, а за "співвітчизників і всю країну".



Нагадаємо, Пригожин застукав Валерію за дивним заняттям, скандальні кадри вже в мережі: "Мізками рушила..."

Як повідомляла Politeka, велике горе прийшло в сім'ю співачки Валерії.

Також Politeka повідомляла, що Валерія поплатилася за любов до Путіна.







