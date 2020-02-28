Российский певец Сергей Лазарев считает, что Крым - это Украина

Как передает Politeka.net, такое заявление он сделал в интервью Кате Осадчей. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Несмотря на критику, он признал, что для него Ялта всегда будет Украиной.

"Эта всеобщая радость, что Крым вернулся... Я вот этой эйфории не разделяю. Я не знаю, может в меня полетят помидоры со стороны своих, российских фанатов, но я привык так: я приезжаю в Ялту - для меня это Украина", - заявил он.

Стоить отметить, что спустя некоторое время певец оправдал за такие слова.

"Я был удивлен, что именно так все произошло. Многие слова были вырваны из контекста. Это было не очень приятно, потому что мы с ведущей общались и до этого. Честно говоря, не ожидал такого поворота событий", - сказал он российским СМИ.

Ранее российский продюсер и супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин оправдал аннексию Крыма Россией и отметил, что "неадекватное управление революционерами из Киева" могло сделать из полуострова "второй Донбасс".

Также он сразу начал оправдывать свои действия в 2014 году после аннексии Крыма. Он заявил, что публичное признание его семьей "крымского референдума" было внутренней потребностью, так как они боялись не за себя, а за "соотечественников и всю страну".



Напомним, Пригожин застукал Валерию за странным занятием, скандальные кадры уже в сети: "Мозгами двинулась..."

Как сообщала Politeka, большое горе пришло в семью певицы Валерии.

Также Politeka сообщала, что Валерия поплатилась за любовь к Путину.







