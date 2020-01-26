Российский продюсер Иосиф Пригожин во время отдыха в Дубаи застал свою супругу Валерию за крайне странным занятием

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Инстаграм Пригожина (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На кадрах Валерия, сидя на солнце в шезлонге, обернулась с головой в легкую льняную накидку.

"Гюльчатай, открой личико!" – воскликнул Пригожин.

Пользователи сети не оценили шутки, отметив, что Валерия уже не знает, как привлечь к себе внимание. Другие предлоложили, что она перегрелась на солнце.

«Что с вашим мозгом», «Идиотина», «Бабуся с дедулей совсем Ку-Ку. Это уже старческий маразм!😮😮😮»,

«Мадам , варикоз на обеих ногах лечить надо, а не выставлять на всеобщее обозрение! «,

«На солнце Перегрелись.? Ох как перегрелись!»,

«Пригожинский мешок счастья»,

« Очень похоже на чехол для шуб от моли.))))», « Отстой»,

«Переработали»,

« Бабуся тетя Валера на старости лет совсем долбанулась.. уже не знает какой чудной ролик снять для поддержания популярности.. в следующий раз пусть ведро на голову оденется и прикинется снеговиком😂— отреагировали пользователи.

Ранее мы писали, российская певица Валерия рассказала о своем отношении к Украине.

Валерия высказала мнение, считает ли заслуженным попадание в черный список Минкультуры Украины.

"Я бы сказала, что даже повода малейшего не было. Просто сфабриковали дело о «враге народа». Оправдываться я не собираюсь, я никогда не выступала и не выступлю против Украины. То, что я поддержала референдум в Крыму… Если они считают, что могут запрещать думать по-другому, — ради бога, тогда мне точно с ними не по пути", - заявила российская певица.

Валерия также отметила, что запрет практически не коснулся ее финансового состояния.

"В финансовом плане минимально: последние годы Украина находилась в достаточно плачевном экономическом состоянии, уже давно мы не проводили там больших туров, как в начале 2000-х, когда действительно много гастролировали по Украине", - отметила певица.

Напомним, Валерия сделала внезапное заявление о Зеленском.

А еще Politeka писала, большое горе пришло в семью певицы Валерии.

Также Politeka сообщала, Валерия поплатилась за любовь к Путину.