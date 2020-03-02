Відомий актор і співак Вахтанг Кікабідзе назвав Росію окупантом, який давно націлився на те, щоб "раздолбить" Грузію і захопити якнайбільше територій

Таку заяву він зробив в інтерв'ю Deutsche Welle. При цьому він також прокоментував дії Кремля в Україні.

Кікабідзе додав, що жителі Грузії давно "чекають чогось поганого". Це все вилилося в протести, а Кремль дратує, що вони хочуть в НАТО і прагнуть до Заходу.

"У Росії люди ображаються, що ми називаємо їх окупантами. Але ж як називати людину, яка забирає твою землю і ставить там дротяні загородження? Це і є окупація. Багатьом росіянам подобається політика Путіна. Вони вважають, що він завойовує землі для Росії. Це погано обернеться в один момент. Не так все просто", – сказав він.

За словами Кікабідзе, тема Росії є вічною. В Абхазії і Південній Осетії йде повзуча анексія, там постійно пересувають кордон і викрадають людей. Жителі знаходяться в оточенні і не можуть відвідати церкву могилу на іншій території.