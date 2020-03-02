Відомий актор і співак Вахтанг Кікабідзе назвав Росію окупантом, який давно націлився на те, щоб "раздолбить" Грузію і захопити якнайбільше територій
Таку заяву він зробив в інтерв'ю Deutsche Welle. При цьому він також прокоментував дії Кремля в Україні.
Кікабідзе додав, що жителі Грузії давно "чекають чогось поганого". Це все вилилося в протести, а Кремль дратує, що вони хочуть в НАТО і прагнуть до Заходу.
Календар харчування на Великий піст: що можна їсти по днях тижня
Українська Кардашьян не втримала "персики" у відвертій сукні: "Ого, як стирчать"
Дженніфер Лопес приголомшила зовнішністю без косметики і довгого волосся: "Відьма"
Списання грошей з карт: Приватбанк попередив українців, подробиці
"У Росії люди ображаються, що ми називаємо їх окупантами. Але ж як називати людину, яка забирає твою землю і ставить там дротяні загородження? Це і є окупація. Багатьом росіянам подобається політика Путіна. Вони вважають, що він завойовує землі для Росії. Це погано обернеться в один момент. Не так все просто", – сказав він.
За словами Кікабідзе, тема Росії є вічною. В Абхазії і Південній Осетії йде повзуча анексія, там постійно пересувають кордон і викрадають людей. Жителі знаходяться в оточенні і не можуть відвідати церкву могилу на іншій території.
"Це вже давно почалося. Там йде така повзуча анексія, пересувають весь час кордону. Це мерзопакостно – є такий вислів у росіян. Маленьку країну погубити дуже легко, більшу – важко. Не треба було їм лізти в Україну. Це не маленька країна. І вони дуже люблять свою Батьківщину. Це вже не маленька Грузія", – резюмував актор.
Нагадаємо, що Вахтанг Кікабідзе помер: з’явилася термінова заява про кончину великого друга України.
Як повідомляла Politeka, Кікабідзе вразив сміливим зверненням до Зеленського.
Також Politeka писала, що об’єднання Зеленського з Кікабідзе заохотило українців.