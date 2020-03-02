Известный актер и певец Вахтанг Кикабидзе назвал Россию оккупантом, который давно нацелился на то, чтобы "раздолбить" Грузию и захватить больше территорий

Такое заявление он сделал в интервью Deutsche Welle. При этом он также прокомментировал действия Кремля в Украине.

Кикабидзе добавил, что жители Грузии давно "ждут чего-то плохого". Это все вылилось в протесты, а Кремль раздражает, что они хотят в НАТО и стремятся к Западу.

Популярные статьи сейчас

Украинская Кардашьян в хищном наряде раздвинула ноги до неприличия: "Ну и размеры"

Бесстыжая Асмус показала, как развлекается в постели: «Какая кошечка»

Бывший любовник Пугачевой плюнул на все и ошеломил переменами в жизни: "Вернулся к жене..."

ПриватБанк предупредил украинцев, что случится 1 марта: запаситесь наличкой
Показать еще

Вахтанг Кикабидзе

"В России люди обижаются, что мы называем их оккупантами. Но как называть человека, который забирает твою землю и ставит там проволочные заграждения? Это и есть оккупация. Россиянам многим нравится политика Путина. Они считают, что он завоевывает земли для России. Это плохо обернется в один момент. Не так просто все", – сказал он.

По словам Кикабидзе, тема России является вечной. В Абхазии и Южной Осетии идет ползучая аннексия, там постоянно передвигают границу и похищают людей. Жители находятся в оцеплении и не могут посетить церковь или могилу на другой территории.

кикабидзе-640×427

"Это уже давно началось. Там идет такая ползучая аннексия, передвигают все время границы. Это мерзопакостно – есть такое выражение у русских. Маленькую страну погубить очень легко, большую – трудно. Не надо было им лезть в Украину. Это не маленькая страна. И они свою Родину очень любят. Это уже не маленькая Грузия", – резюмировал актер.