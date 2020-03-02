Известный актер и певец Вахтанг Кикабидзе назвал Россию оккупантом, который давно нацелился на то, чтобы "раздолбить" Грузию и захватить больше территорий
Такое заявление он сделал в интервью Deutsche Welle. При этом он также прокомментировал действия Кремля в Украине.
Кикабидзе добавил, что жители Грузии давно "ждут чего-то плохого". Это все вылилось в протесты, а Кремль раздражает, что они хотят в НАТО и стремятся к Западу.
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"В России люди обижаются, что мы называем их оккупантами. Но как называть человека, который забирает твою землю и ставит там проволочные заграждения? Это и есть оккупация. Россиянам многим нравится политика Путина. Они считают, что он завоевывает земли для России. Это плохо обернется в один момент. Не так просто все", – сказал он.
По словам Кикабидзе, тема России является вечной. В Абхазии и Южной Осетии идет ползучая аннексия, там постоянно передвигают границу и похищают людей. Жители находятся в оцеплении и не могут посетить церковь или могилу на другой территории.
"Это уже давно началось. Там идет такая ползучая аннексия, передвигают все время границы. Это мерзопакостно – есть такое выражение у русских. Маленькую страну погубить очень легко, большую – трудно. Не надо было им лезть в Украину. Это не маленькая страна. И они свою Родину очень любят. Это уже не маленькая Грузия", – резюмировал актер.
Напомним, что Вахтанг Кикабидзе умер: появилось срочное заявление о кончине большого друга Украины.
Как сообщала Politeka, Кикабидзе поразил смелым обращением к Зеленскому.
Также Politeka писала, что объединение Зеленского с Кикабидзе раззадорило украинцев.