Известный актер и певец Вахтанг Кикабидзе назвал Россию оккупантом, который давно нацелился на то, чтобы "раздолбить" Грузию и захватить больше территорий

Такое заявление он сделал в интервью Deutsche Welle. При этом он также прокомментировал действия Кремля в Украине.

Кикабидзе добавил, что жители Грузии давно "ждут чего-то плохого". Это все вылилось в протесты, а Кремль раздражает, что они хотят в НАТО и стремятся к Западу.

"В России люди обижаются, что мы называем их оккупантами. Но как называть человека, который забирает твою землю и ставит там проволочные заграждения? Это и есть оккупация. Россиянам многим нравится политика Путина. Они считают, что он завоевывает земли для России. Это плохо обернется в один момент. Не так просто все", – сказал он.

По словам Кикабидзе, тема России является вечной. В Абхазии и Южной Осетии идет ползучая аннексия, там постоянно передвигают границу и похищают людей. Жители находятся в оцеплении и не могут посетить церковь или могилу на другой территории.