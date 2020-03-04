Скандальний депутат нелегітимної Держдуми Росії Володимир Жириновський зробив шалену заяву

Так, він заявив, що етнічні території України нібито обмежуються лише Києвом та Житомиром.

Маразматичними фантазіями одіозний лідер ЛДПР поділився в ефірі пропагандистської програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1".

Крім того, за його безглуздою теорією інші області, є "російськими" землями, які піддали насильницькій українізації.

"Україну зробили Сталін, Хрущов і Ленін. У неї була тільки невелика частина - Житомир та Київ. Все! А все інше ми їм дали, подарували! І росіян змусили бути українцями", - сказав несамовитий Жириновський в прямому ефірі.

Також раніше повідомлялося, що російський політик Володимир Жириновський заявив, що Україна нібито приречена на вічну війну. За його словами, її вестиме те покоління українців, яке встигло вирости за роки незалежності.

Скандальний політик обурився, що українців нібито насильно змусили визнати свою ідентичність і стати ворожими по відношенню до росіян.

До всього іншого, він вигукував образливі заяви в бік України, нібито все в нашій країні "ганьба" і немає нічого хорошого і позитивного.