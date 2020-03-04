Скандальный депутат нелегитимной Госдумы России Владимир Жириновский сделал безумное заявление

Так, он заявил, что этнические территории Украины якобы ограничиваются только Киевом и Житомиром.

Маразматическими фантазиями одиозный лидер ЛДПР поделился в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Владимир Жириновский

Кроме того, в его нелепой теории остальные области, являются "русскими" землями, которые подвергли насильственной украинизации.

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"Украину сделали Сталин, Хрущев и Ленин. У нее была только небольшая часть - Житомир да Киев. Все! А все остальное мы им дали, подарили! И русских заставили быть украинцами", - сказал невменяемый Жириновский в прямом эфире.

Владимир Жириновский

Также ранее сообщалось, что российский политик Владимир Жириновский заявил, что Украина якобы обречена на вечную войну. По его словам, ее будет вести то поколение украинцев, которое успело вырасти за годы независимости.

Скандальный политик возмутился, что украинцев якобы насильно заставили признать свою идентичность и стать враждебными по отношению к русским. 

Ко всему прочему, он выкрикивал оскорбительные заявления в сторону Украины, якобы все в нашей стране "позор" и нет ничего хорошего и положительного.

 