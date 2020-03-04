Одіозний український танцюрист, артист балету Сергій Полунін заявив, що був народжений для того, щоб об'єднати любов'ю світ, в тому числі і Росію з Україною

Як повідомляє Politeka.net, про це він написав на своїй особистій сторінці в мережі Instagram. Також скандальний українець, який постійно зізнається у своїй любові до Путіна, написав нібито сучасний світ йде по дуже небезпечному шляху, який веде до руйнування, і він неодмінно повинен стати одним цілим.

"У майбутньому всі тільки погіршиться, буде більш небезпечно для вас та інших людей. Мені була дана місія всесвіту з Безмежною Енергією і Допомогою Об'єднати цей світ через любов! Це єдиний справжній і самий Потужний спосіб це зробити", - написав скандальний танцюрист.

А отримавши громадянство Росії, Полунін опублікував фотографію своїх паспортів - українського і російського, твердо заявивши, що народи скоро об'єднаються, а він у цьому допоможе.