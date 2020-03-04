Одіозний український танцюрист, артист балету Сергій Полунін заявив, що був народжений для того, щоб об'єднати любов'ю світ, в тому числі і Росію з Україною
Як повідомляє Politeka.net, про це він написав на своїй особистій сторінці в мережі Instagram. Також скандальний українець, який постійно зізнається у своїй любові до Путіна, написав нібито сучасний світ йде по дуже небезпечному шляху, який веде до руйнування, і він неодмінно повинен стати одним цілим.
"У майбутньому всі тільки погіршиться, буде більш небезпечно для вас та інших людей. Мені була дана місія всесвіту з Безмежною Енергією і Допомогою Об'єднати цей світ через любов! Це єдиний справжній і самий Потужний спосіб це зробити", - написав скандальний танцюрист.
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А отримавши громадянство Росії, Полунін опублікував фотографію своїх паспортів - українського і російського, твердо заявивши, що народи скоро об'єднаються, а він у цьому допоможе.
"Якщо любов буде понад усе, то не буде вбивств, не буде ненависті, не буде болю і страху. Я прошу всіх людей допомогти мені об'єднати цей світ через любов. Разом ми це зробимо", - заявив одіозний артист балет.
Нагадаємо, що любитель Путіна Полунін вибухнув новою заявою: «Досить бути шмарклею».
Як повідомляла Politeka, Полунін приголомшив усіх новими скандальними словами про Путіна: «Потік доброти».
Також Politeka писала, що Сергій Полунін заговорив після вигнання з паризької опери.