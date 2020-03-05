Грузинський кіноактор, режисер, виконавець авторських пісень Вахтанг Кікабідзе зробив ряд заяв на підтримку України в збройному конфлікті з РФ

В одному з інтерв'ю Кікабідзе заявив, що все, що відбувається в Україні робиться за тим же сценарієм, що і в Грузії. При цьому він уточнив, що зараз важко передбачити, чим закінчиться для України окупація Донбасу і анексія Криму.

"Все, що відбувається зараз в Україні, робиться за тим же сценарієм, що було і у нас, в Грузії. Чим це все закінчиться — дуже важко сказати. Все залежить від світової спільноти зараз. І то, якщо вони приймуть серйозні санкції. Крім цього, багато чого буде залежати від вашого нового уряду", - зазначив артист.

Також Кікабідзе попередив Україну про те, що Росія буде до останнього атакувати і тиснути на країну, тому необхідно не сдеваться, а боротися і скоріше все закінчити. Адже, на його думку, чим довше триватиме конфлікт, тим складніше Україна зможе вирватися з лап Російської Федерації.

"Росія не хоче, щоб України продовжувала чинити опір. Але якщо б я був молодим, я б теж зараз був в АТО і чинив опір, захищаючи честь країни. Другого варіанту немає! Адже якщо ця війна буде тривати довго, встати на ноги Україні буде дуже складно", - резюмував Кікабідзе.

Нагадаємо, що Вахтанг Кікабідзе помер: з’явилася термінова заява про кончину великого друга України.

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