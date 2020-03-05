Грузинский киноактер, режиссер, исполнитель авторских песен Вахтанг Кикабидзе сделал ряд заявлений в поддержку Украины в вооруженном конфликте с РФ

В одном из интервью Кикабидзе заявил, что все, что происходит в Украине делается по тому же сценарию, что и в Грузии. При этом он уточнил, что сейчас трудно предсказать, чем закончится для Украины оккупация Донбасса и аннексия Крыма.

"Все, что происходит сейчас в Украине, делается по тому же сценарию, что было и у нас, в Грузии. Чем это все закончится — очень трудно сказать. Все зависит от мирового сообщества сейчас. И то, если они примут серьезные санкции. Кроме этого, многое будет зависеть от вашего нового правительства", - отметил артист.

Также Кикабидзе предупредил Украину о том, что Росия будет до последнего атаковать и давить на Украину, поэтому необходимо не сдеваться, а бороться и поскорее все заканчивать. Ведь, по его мнению, чем дольше будет тянуться конфликт, тем сложнее Украина сможет вырваться из лап Российской Федерации.

"Россия не хочет, чтобы Украина продолжала сопротивляться. Но если бы я был молодым, я бы тоже сейчас был в АТО и сопротивлялся, защищая честь страны. Второго варианта нет! Ведь если эта война будет длиться долго, встать на ноги Украине будет очень сложно", - резюмировал Кикабидзе.

Напомним, что Вахтанг Кикабидзе умер: появилось срочное заявление о кончине большого друга Украины.

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