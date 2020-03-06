Актор Ростислав Хаїт упевнений, що Україна і Росія не зможуть впоратися з корупцією

Своїми думками він поділився з російським виданням "Meduza".



Він стверджує, що ситуація в Україні набагато гірша, ніж в Росії.



"Ви просто живете тут, і вам так здається. Ви б пожили в Україні, позаробляли б грошей там, зрозуміли б, яка там корупція і безпросвітність, а все це прикривається гаслами про демократію", - запевняє він.

Все ж актор вважає, що в Росії не все так гладко.



"Надії немає ні там, ні тут, ви повірте мені як людині, яка має українське громадянство. Просто тут жити краще з матеріальної точки зору, а там гірше. Ніякої надії немає. Просто країна живе і живе. На даний момент люди, які заробляють гроші, просто зрозуміли, що потрібно перестати звертати увагу на те, що відбувається нагорі", - уклав він.



Раніше, російський актор Анатолій Пашинін, який воював на Донбасі на боці сил ООС заявив, що жителям України немає діла до долі власної країни. Називати себе вони можуть як завгодно, але не українцями.

Крім того, він упевнений, що справжніх українців зараз можна перерахувати на пальцях, а все інше населення він вважає байдужою масою, яка не має права відносити себе до народу.

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