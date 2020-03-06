Актер Ростислав Хаит уверен, что Украина и Россия не смогут справиться с корупцией

Своими мыслями он поделился с российским изданием "Meduza".



Он утверждает, что ситуация в Украине намного хуже чем в России.



"Вы просто живете здесь, и вам так кажется. Вы бы пожили в Украине, позарабатывали бы денег там, поняли бы, какая там коррупция и беспросветность, а все это прикрывается лозунгами о демократии", - уверяет он.

Все же актер считает, что и в России не все так гладко.



"Надежды нет ни там, ни здесь, вы поверьте мне как человеку, имеющему украинское гражданство. Просто здесь жить получше с материальной точки зрения, а там похуже. Никакой надежды нет. Просто страна живет и живет. На данный момент люди, которые зарабатывают деньги, просто поняли, что нужно перестать обращать внимание на то, что происходит наверху", - заключил он.



Ранее, российский актер Анатолий Пашинин, который воевал на Донбассе на стороне сил ООС заявил, что жителям Украины нет дела до судьбы собственной страны. Называть себя они могут как угодно, но не украинцами.

Кроме того, он уверен, что настоящих украинцев сейчас можно пересчитать на пальцах, а все остальное население он считает безразличной массой, которая не имеет права относить себя к народу.

Напомним, что Гафт оправдал оккупацию Украины, похвалив Путина: "Был отдан вам несправедливо".

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