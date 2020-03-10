Скандальний російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський пригрозив світу апокаліпсисом

Так, він заявив, що океанська багатоцільова система "Посейдон" здатна впоратися з абсолютно будь-якою авіаносною групою ВМС США і викликати апокаліпсис.

Скандальний політик назвав "Посейдон" - торпедою апокаліпсису, здатною знищити цілі міста, викликати штучне цунамі, супроводжуване радіоактивними опадами і завдати ворогові непоправної шкоди.

Крім того, він обурився, що зброю назвали "Посейдон", не прислухавшись до його поради.

"Більш ємною назвою стало б, на думку багатьох жителів Росії – "Натотсвет" (ім'я, яке запропонував Володимир Жириновський прим. ред), – заявив політик.

При цьому лідер ЛДПР розраховує на те, що система змусить нервувати США.

"Американці читають: о, торпеда "Натотсвет" – хлопці, йдемо! Вони будуть нервувати, виникне ведмежа хвороба, або морська хвороба – все разом. Вийде так, що вони не дійдуть назад до своєї військової бази – в Стамбулі всі американські моряки зійдуть на берег і напишуть рапорт про звільнення. У Чорному морі хвороба у наших людей така – страх перед нашими системами ППО, ПРО і так далі", - розмріявся несамовитий політик.