Скандальный российский политик и лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил миру апокалипсисом
Так, он заявил, что океанская многоцелевая система "Посейдон" способна справиться с абсолютно любой авианосной группой ВМС США и вызвать апокалипсис.
Скандальный политик назвал "Посейдон" - торпедой апокалипсиса, способной уничтожить целые города, вызвать искусственное цунами, сопровождаемое радиоактивными осадками и нанести врагу непоправимый урон.
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Кроме того, он возмутился, что оружие назвали "Посейдон", не прислушавшись к его совету.
"Более ёмким названием стало бы, по мнению многих жителей России – "Натотсвет" (имя, которое предложил Владимир Жириновский прим. ред), – заявил политик.
При этом лидер ЛДПР рассчитывает на то, что система заставит нервничать США.
"Американцы читают: о, торпеда "Натотсвет" – ребята, уходим! Они будут нервничать, возникнет медвежья болезнь, или морская болезнь – всё вместе. Получится тогда так, что они не дойдут обратно до своей военной базы – в Стамбуле все американские моряки сойдут на берег и напишут рапорт об увольнении. В Чёрном море болезнь у не наших людей такая – страх перед нашими системами ПВО, ПРО и так далее", - размечтался невменяемый политик.
Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов
Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.
Также Politeka писала, невменяемый Жириновский нашел нового врага на карте мира.