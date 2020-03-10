Скандальный российский политик и лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил миру апокалипсисом

Так, он заявил, что океанская многоцелевая система "Посейдон" способна справиться с абсолютно любой авианосной группой ВМС США и вызвать апокалипсис.

Скандальный политик назвал "Посейдон" - торпедой апокалипсиса, способной уничтожить целые города, вызвать искусственное цунами, сопровождаемое радиоактивными осадками и нанести врагу непоправимый урон.

Кроме того, он возмутился, что оружие назвали "Посейдон", не прислушавшись к его совету.

"Более ёмким названием стало бы, по мнению многих жителей России – "Натотсвет" (имя, которое предложил Владимир Жириновский прим. ред), – заявил политик.

При этом лидер ЛДПР рассчитывает на то, что система заставит нервничать США.

"Американцы читают: о, торпеда "Натотсвет" – ребята, уходим! Они будут нервничать, возникнет медвежья болезнь, или морская болезнь – всё вместе. Получится тогда так, что они не дойдут обратно до своей военной базы – в Стамбуле все американские моряки сойдут на берег и напишут рапорт об увольнении. В Чёрном море болезнь у не наших людей такая – страх перед нашими системами ПВО, ПРО и так далее", - размечтался невменяемый политик.