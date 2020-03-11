Кремлівський пропагандист Семен Багдасаров порівняв Україну зі злоякісною пухлиною

До всього іншого, він зазначив, що її необхідно "вирізати", адже вона нібито загрожує Росії.

Таку неадекватну реакцію рупора путінського режиму викликало створення в Україні автокефальної православної церкви.

Відвертий заклик до знищення суверенної держави він озвучив в ефірі пропагандистської програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1".

Пропагандист також не забув налякати парафіян УПЦ МП, яких нібито чекають важкі часи.

"Ми маємо справу з великою раковою пухлиною у нас під боком, пора її вирізати до чортової матері, чого б це нам не коштувало! А ось ці міркування: "Та все нормально буде з церквою (УПЦ МП. - прим. ред.), парафіяни будуть ходити" - такого не буде ніколи! Режим у Києві не буде більш-менш розуміти інтереси сусідньої держави, особливо російського", - загрозливо висловився Багдасаров.

Також раніше повідомлялося, що директор Центру вивчення країн Близького Сходу і Центральної Азії Семен Багдасаров, а за сумісництвом один з пропагандистів РФ закликав до військової агресії на всій території України.

Так, він запропонував "ЛНР" і "ДНР" перенести бойові дії з сходу на решту території України.

Таку скандальну заяву він зробив у прямому ефірі на пропагандистському телеканалі Росія 1. Багдасаров стверджує, що українська сторона нібито зірвала домовленості по Донбасу, тому "республікам" і РФ треба відповісти, щоб захистити росіян.

Нагадаємо, що Соловйов отримав "по Путіну" за образи Зеленського.