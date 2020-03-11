Кремлевский пропагандист Семен Багдасаров сравнил Украину со злокачественной опухолью

Ко всему прочему, он отметил, что ее необходимо "вырезать", ведь она якобы угрожает России.

Столь неадекватную реакцию рупора путинского режима вызвало создание в Украине автокефальной православной церкви.

Откровенный призыв к уничтожению суверенного государства он озвучил в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Пропагандист также не преминул припугнуть прихожан УПЦ МП, которых якобы ждут тяжелые времена.

"Мы имеем дело с большой раковой опухолью у нас под боком, пора ее вырезать к чертовой матери, чего бы это нам не стоило! А вот эти рассуждения: "Да все нормально будет с церковью (УПЦ МП. - прим. ред.), будут прихожане ходить" - такого не будет никогда! Режим в Киеве не будет более и менее понимать интересы соседнего государства, особенно российского", - угрожающе высказался Багдасаров.

Также ранее сообщалось, что директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров, а по совместительству один из пропагандистов РФ призвал к военной агрессии на всей территории Украины.

Так, он предложил "ЛНР" и "ДНР" перенести боевые действия с востока на остальную территорию Украины.

Багдасаров утверждает, что украинская сторона якобы сорвала договоренности по Донбассу, поэтому "республикам" и РФ нужно ответить, чтобы защитить россиян.

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