У Росії немає жодних шансів протистояти в нафтовій війні Іраку, Кувейту і ОАЕ



Як передає Politeka.net, таку думку висловив військовий експерт Ель Мурид.



За його словами, ряд арабських країн входить в режим нафтової війни з РФ.



"При цьому арабські країни очевидно будуть діяти спільно з Саудівською Аравією, так як поточна завдання - посадити Кремль назад за стіл переговорів і змусити його підписати новий варіант угоди ОПЕК+, що передбачає додаткове скорочення видобутку на 1,5 млн барелів, з яких 0,5 - російські. ", - зазначив він.

Експерт також підкреслив, що чим довше будуть в Кремлі з себе зображати героїв, тим більш важкі умови їм запропонують при капітуляції.

"Приблизно так само надували щоки кремлівські і в кінці минулого року, розповідаючи, як вони нагнуть Україну. Але, як ми вже знаємо, швиденько підписали абсолютно невигідний контракт, без звуку виплатили належні за судові штрафи та пені і зробили вигляд, що все йде за планом.", - упевнений він.

За словами експерта, теперішня ситуація буде дуже схожою.

"Путінська Росія навіть калош вже не виробляє, так що змагатися з арабами їй точно не під силу. Рівень Путіна - Африка, та й то далеко не вся. ЦАР там або Судан - це ось те, з чим він ще потягне вести нещадну боротьбу. Тільки спочатку кредити доведеться пробачити", - уклав він.



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