Таке мало хто дозволяв собі

Російський репер Птаха (справжнє ім'я Давид Нурієв) упевнений, що Крим завжди був російським

Як передає Politeka.net, таку заяву він зробив в ефірі YouTube каналу Діана Каді. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За його словами, якби РФ не окупувала Крим, то там би стояв флот НАТО.

"Ми отримали територію, землю, яка споконвіку була все-таки тут, в Росії. "Крим наш"? Ті, хто живе в Криму — вони можуть так сказати. Крим — кримчан. Шматок землі приєднався до нашої країни. Мені від цього ні гаряче, ні холодно. Але я розумію: якби не був Крим наш, там зараз стояв би флот НАТО. Я знаю це не тільки ЗМІ — спілкуюся з людьми. У мене багато друзів у цьому брали участь, в "зелених чоловічків" були", - заявив він.

Крім того, репер, коментуючи суперечки з приводу Донбасу,

"Я б всю територію Совка повернув", - заявив він.



Раніше український письменник Василь Шкляр заявив, що Україні Крим не потрібен.

За його словами, там не залишилося свідомих українців.

Також він упевнений, що Крим населений "природними" росіянами, які зараз "в ейфорії від того, що вони живуть в Росії", а спроби "повернути" півострів викличуть лише ненависть.

Також раніше повідомлялося, що Україна отримає назад розграбований і знищений Донбас.

Про це у своєму відеоблозі розповів журналіст Роман Цимбалюк.

За його словами, за умови, якщо Володимир Путін захоче повернути Донбас, то він буде в такому ж розграбованому стані, як і українські кораблі, які РФ захопила біля Керченської протоки.

Цимбалюк впевнений, що це цілком вписується в логіку дій країни-агресора, адже Володимир Путін намагається якомога більше завдати шкоди Україні.

Нагадаємо, в окупованому Криму припинили робити операції під наркозом.

Також Politeka писала, що экс-радник Путіна розповів, коли Росія піде з Донбасу та Криму.