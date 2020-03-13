Скандально відомий російський письменник і політик Едуард Лімонов закликав владу РФ до захоплення територій України

Як передає Politeka.net, таку заяву він зробив на своїй сторінці в Twitter.

"Заповіт, раптом не доживу. Візьміть в Росію всі російськомовні області України, починаючи з Харкова", − повідомив він.

Крім того, він порадив керівництву Росії взятися і за Казахстан.

"Відразу після смерті Назарбаєва розділіть з Китаєм Казахстан. Тільки не давайте Китаю вихід до Каспію. Щось на кшталт пакту Молотова-Ріббентропа про розподіл Казахстану. Дайте китайцям схід", - підсумував письменник.

Раніше, не менш одіозний російський політик Володимир Жириновський заявив, що нібито українці вже давно мріють про те, щоб російські окупанти вдерлися на територію України. Крім того, Жириновський зазначив, що українці можуть приготувати квіти для окупантів.

Він також додав, що Росія не збирається робити ніяких дій, поки український народ сам не стане закликати росіян до себе.

За його словами, якби росіяни могли забрати собі всю територію України, як було з Кримом, то вони б це вже давно зробили.

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