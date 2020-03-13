Скандально известный российский писатель и политик Эдуард Лимонов призвал власти РФ к захвату территорий Украины

Как передает Politeka.net, такое заявление он сделал на своей страничке в Twitter.

"Завещание, вдруг не доживу. Возьмите в Россию все русскоговорящие области Украины, начиная с Харькова", − сообщил он.

Кроме того, он посоветовал руководству России взяться и за Казахстан.

"Сразу после смерти Назарбаева разделите с Китаем Казахстан. Только не давайте Китаю выход к Каспию. Что-то вроде пакта Молотова-Риббентропа о разделе Казахстана. Дайте китайцам восток", - подытожил писатель.

Ранее, не менее одиозный российский политик Владимир Жириновский заявил, что якобы украинцы уже давно мечтают о том, чтобы российские оккупанты вторглись на территорию Украины. Кроме того, Жириновский отметил, что украинцы могут приготовить цветы для оккупантов.

Он также добавил, что Россия не собирается предпринимать никаких действий пока украинский народ сам не станет зазывать россиян к себе.

По его словам, если бы россияне могли забрать себе всю территорию Украины, как было с Крымом, то они бы это уже давно сделали.

Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов

Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.

Также Politeka писала, невменяемый Жириновский нашел нового врага на карте мира.



