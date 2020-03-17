Він упевнений, що території України розділяти між собою захід та РФ.

"Наскільки я розумію, мова йде про розділ України, коли вся лівобережна Україна відійде до Росії, а правобережна залишиться під впливом Заходу, можливо, і вступить в ЄС, і в НАТО", - заявив скандальний політик.

Крім того, він закликав "ніколи не дарувати чужі землі".

"Треба остаточно вирішити, щоб не тільки Донбас, а вся східна Україна… Ніколи не даруйте чужі землі. Це російські землі з російським населенням", - заявив він.



Варто відзначити, що Жириновський неодноразово відзначався безглуздими заявами про приєднання і руйнування України.



Раніше він розповів, що зробить з Україною, якщо отримає владу.



"Всім стане краще відразу ж. На другий день. Не буде проблем ні з Україною, ні з Сирією. А України не буде - буде "новоросія" і "малоросія"", - заявив він.

Крім того, він почав загрожувати українцям, що якщо в країні нічого не зміниться, то Російської Федерації доведеться знищити Україну.

Також він упевнений, що етнічні території України нібито обмежуються лише Києвом та Житомиром.

В його безглуздої теорії інші області, є "росіянами" землями, які піддали насильницької українізації.