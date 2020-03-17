Одиозный российский политик Владимир Жириновский дал очередной прогноз по распаду Украины

Он уверен, что территории Украины разделять между собой запад и РФ.

"Насколько я понимаю, речь идет о разделе Украины, когда вся левобережная Украина отойдет России, а правобережная останется под влиянием Запада, возможно, и вступит и в ЕС, и в НАТО", - заявил скандальный политик.

Владимир Жириновский

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Кроме того, он призвал "никогда не дарить чужие земли".

Владимир Жириновский

"Надо окончательно решить, чтоб не только Донбасс, а вся восточная Украина… Никогда не дарите чужие земли. Это русские земли с русским населением", - заявил он.

Стоить отметить, что Жириновский неоднократно отмечался бредовыми заявлениями о присоединении и разрушении Украины.

Ранее он рассказал, что сделает с Украиной, если получит власть.

"Всем станет лучше сразу же. На второй день. Не будет проблем ни с Украиной, ни с Сирией. А Украины не будет - будет "новороссия" и "малороссия"", - заявил он.

Кроме того, он начал угрожать украинцам, что если в стране ничего не изменится, то Российской Федерации придется уничтожить Украину.

Также он уверен, что этнические территории Украины якобы ограничиваются только Киевом и Житомиром.

В его нелепой теории остальные области, являются "русскими" землями, которые подвергли насильственной украинизации.

 
 

 

 


 